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Издания банка России 

Прайм 1 час назад
ПРАЙМ с 1994 года является официальным издателем и распространителем бюллетеней Банка России.
«Вестник Банка России» — содержит нормативные акты и оперативную информацию Банка России, статистику торгов по валюте и государственным ценным бумагам, аналитические статьи экспертов Банка России.
«Статистический бюллетень Банка России» — публикуются данные, отражающие важнейшие аспекты денежно-кредитной политики РФ и сводные показатели деятельности российских банков. Издание выходит на русском и английском языках.
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Прайм: последние новости
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