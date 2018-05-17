Московский Кредитный Банк запустил продажи платежных колец

Московский Кредитный Банк объявляет о старте продаж платежных колец для оплаты в одно касание. С помощью аксессуара можно оплатить покупку в терминалах с бесконтактной технологией оплаты, поясняют в МКБ.

При покупках на сумму свыше 1 тыс. рублей потребуется ПИН-код. При утере кольца достаточно обратиться в кредитную организацию для его блокировки, при этом можно продолжить пользоваться своей банковской картой.

Продуктовый виджет

Платежное кольцо можно подключить к действующей карте банка либо оформить заявку на выпуск карты и платежного кольца одновременно. Срок изготовления кольца — до пяти рабочих дней. Оформить заявку можно в отделениях, указанных на сайте банка, а получить — в любом удобном офисе.

«Платежные кольца изготовлены из ударопрочной водонепроницаемой керамики и доступны в нескольких дизайнерских решениях и цветах. С 17 мая платежные кольца будут предложены широкому кругу клиентов банка, оформить его сможет любой желающий», — рассказал заместитель председателя правления Московского Кредитного Банка Алексей Косяков.

Кроме того, при оформлении платежного кольца клиенту предоставляется годовой пакет услуг «Почетный клиент» бесплатно.