В Магадане подорожало дизельное топливо

Стоимость дизельного топлива в Магадане выросла на 1 рубль. Новая цена составляет 52,5 рубля и это уже третье повышение с начала года, пишет ИА MagadanMedia.

«ФедералПресс» ранее писал, что 13 мая цены на топливо в Республике Крым поднялись на 2 рубля. Теперь стоимость бензина марки Аи-95 составляет 47 рублей за литр. Резкое повышение стоимости бензина в Крыму произошло 29 марта, когда 95-й бензин в одной из сетей с 44,19 руб. за литр поднялся в цене сразу на 50 копеек — до 44,69 руб.

Теперь очередь повышать цены на топливо подошла в Магадане. Отмечается, что новый рост цен на дизельное топливо в регионе вызван неоднократным повышением отпускных цен иногороднего поставщика, у которого оно приобретается для последующей реализации в Магадане. До 11 апреля 2018 года закупочная цена дизельного топлива у иногороднего поставщика составляла 46 500,00 руб. /тн. Цена реализации на АЗС тогда составляла 48,10 руб. /л.

После скачка цен 11 апреля 2018 года закупочная цена увеличилось, так как ДТ было закуплено по более высокой цене. Чтобы сгладить резкий рост цен, розничные сети поэтапно увеличивали отпускную стоимость. На данный момент на АЗС Магадана летнее дизельное топливо реализуется за 52,50 руб. /л.