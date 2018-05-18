На улицах Киева появилась реклама Газпрома

В строящейся к финалу Лиги чемпионов фан-зоне в центре Киева появились рекламные билборды с логотипом Газпрома как спонсора УЕФА

Как передает УНИАН, Газпром указан наряду с остальными спонсорами УЕФА.

Отмечается, что УЕФА требует жесткого соблюдения своих контрактов, поэтому могла настаивать, чтобы все спонсоры были представлены в принимающем финал Лиги чемпионов городе.

До этого представитель киевской администрации Андрей Мирошниченко заявил, что спонсор Лиги чемпионов Газпром не будет представлен на улицах Киева в дни финала.