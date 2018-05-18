На улицах Киева появилась реклама Газпрома 

В строящейся к финалу Лиги чемпионов фан-зоне в центре Киева появились рекламные билборды с логотипом Газпрома как спонсора УЕФА.
Как передает УНИАН, Газпром указан наряду с остальными спонсорами УЕФА.
Отмечается, что УЕФА требует жесткого соблюдения своих контрактов, поэтому могла настаивать, чтобы все спонсоры были представлены в принимающем финал Лиги чемпионов городе.
До этого представитель киевской администрации Андрей Мирошниченко заявил, что спонсор Лиги чемпионов Газпром не будет представлен на улицах Киева в дни финала.
Конфликт украинских властей с Газпромом разворачивается не первый год. В апреле глава правления Газпрома Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сильно упадет после введения «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». При этом Миллер заявлял, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.