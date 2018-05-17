ВТБ снизил ставки по ряду программ автокредитования

ВТБ поменял ставки по партнерским программам автокредитования, снизив их в среднем на 1,5 п.п. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ.

Специальные условия позволяют клиенту приобрести машину в кредит по следующим ставкам: Chevrolet NIVA — от 14% годовых, Lada — от 13,1% при условии страхования залога и с учетом дисконта в размере 2 п.п. при оформлении страхования жизни. Автомобили марки ГАЗ доступны по ставкам от 15,5%.

В рамках стандартных программ банка ВТБ кредит на указанные транспортные средства доступен сроком от года до пяти лет с максимально доступной суммой кредита 1,5 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства, для автомобилей Lada он может быть снижен до 10%.