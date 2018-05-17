Около 41,3 млрд рублей поступило в бюджет Москвы благодаря упрощенной налоговой системе

МОСКВА , 17 мая. / ТАСС /. Налоги, поступающие в бюджет Москвы от предпринимателей по упрощенной налоговой системе, показали наибольший прирост среди всех статей поступлений за январь-апрель 2018 года, — 27,1%, сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.

"За 4 месяца 2018 года в бюджет Москвы поступило 41,3 млрд рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Прирост относительно аналогичного периода 2017 года по данному показателю составил 8,8 млрд рублей, или 27,1%. Рост поступлений связан с ростом количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы", — говорится в сообщении.

Общий объем доходов столичного бюджета за четыре месяца составил 729,3 млрд рублей. Из них на налоговые доходы пришлось почти 90% от всего объема поступлений.

"Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 641,3 млрд рублей, что составляет 87,9% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за 4 месяца 2018 года составил 12,4% или 70,5 млрд рублей к аналогичному периоду 2017 года", — отмечается в сообщении департамента финансов.

Главные налоги

Наибольшие доходы Москва получает с налога на доход физических лиц (НДФЛ) и налога на прибыль организаций: их удельный вес составляет 40,9% и 40,5% соответственно.

Поступления НДФЛ за 4 месяца 2018 года составили 262,2 млрд рублей — это на 16,6% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

"Доходы столичного бюджета по налогу на прибыль организаций на 1 мая 2018 года составили 259,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления налога… увеличились на 14,6 млрд рублей или 6,0%", — о сообщил департамент финансов.

На неналоговые доходы — в основном это кассовое исполнение расходов — в январе-апреле 2018 года пришлось 72,5 млрд рублей или 9,9% от общего объема поступлений.

"По состоянию на 1 мая 2018 года кассовое исполнение расходов составило 563,2 млрд рублей и увеличилось на 17,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в сообщении.

Расходы

Москва за четыре месяца направила на финансирование государственных программ 546,4 млрд рублей — на 13,8 млрд рублей больше показателя за аналогичный период 2017 года. Наибольший объем этих расходов пришелся на социальную поддержку жителей Москвы — 132,5 млрд рублей, развитие транспортной системы" — 118,6 млрд рублей и программу «Столичное образование» — 97,9 млрд рублей.