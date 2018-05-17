В Алтайском филиале РСХБ открыто свыше 200 тысяч вкладов

По состоянию на 16 мая 2018 года клиенты Алтайского филиала Россельхозбанка открыли свыше 200 тысяч вкладов объёмом 12,8 млрд рублей. Из них в текущем году — 6 тысяч новых на сумму более 2,3 млн рублей.

Самым востребованным продуктом у вкладчиков продолжает оставаться депозит «Пенсионный плюс»*, позволяющий снимать со счета наличные без потери процентов при условии сохранения неснижаемого остатка в размере 500 рублей. В общем депозитном портфеле физических лиц доля вклада составляет 50%.

«Сегодня банковские вклады являются одним из самых безопасных и простых способов защитить свои денежные средства. Наши продукты разработаны с учетом требований различных категорий клиентов и способны удовлетворить каждого», — прокомментировал заместитель директора Алтайского филиала Владимир Богданов

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России . Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

* Оформить вклад сроком на 1 или 2 года можно в любой точке продаж Алтайского филиала, предъявив пенсионное удостоверение. Сумма вклада может варьироваться от 500 рублей до 10 млн рублей, минимальная процентная ставка 5,9%. Для вклада предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. До окончания действия договора клиент имеет право вносить на счёт дополнительные денежные средства от 1 рубля. Если вкладчик не высказывает желания закрыть или снять все деньги, то вклад продлевается на новый срок. При расторжении договора до окончания срока его действия, вкладчик получает ставку вклада «До востребования», которая составляет 0,01%.