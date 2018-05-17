ВТБ назвал цену проданной доли российского Burger King 

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Группа ВТБ оценила воздействие санкций на свой бизнес в менее 2% от стоимости активов

АСВ направит полученные от ЦБ 113 млрд рублей на докапитализацию Промсвязьбанка

Норвегия пока не получала заявку на одобрение сделки по обмену активами между «Газпромом» и OMV