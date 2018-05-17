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ВТБ назвал цену проданной доли российского Burger King
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ВТБ назвал цену проданной доли российского Burger King
Rambler News Service
46 минут назад
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Группа ВТБ
продала пакет акций российского Burger King за 4,6 млрд руб., следует из отчета банка.
«В феврале 2018 года группа продала 16,62% акций… общее вознаграждение в размере 4,6 млрд руб.», — говорится в отчете.
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