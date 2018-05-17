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ВТБ назвал цену проданной доли российского Burger King
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ВТБ назвал цену проданной доли российского Burger King 

Rambler News Service 46 минут назад
Группа ВТБ продала пакет акций российского Burger King за 4,6 млрд руб., следует из отчета банка.
«В феврале 2018 года группа продала 16,62% акций… общее вознаграждение в размере 4,6 млрд руб.», — говорится в отчете.
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