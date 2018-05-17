Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины — комбинат «АрселорМиттал» — практически полностью остановлен из-за забастовки сотрудников железнодорожного цеха. Работники требуют повышения зарплаты и обеспечения безопасных условий труда на предприятии, где недавно произошло несколько аварий. В руководстве комбината заявляют, что забастовка незаконна, а зарплату сотрудникам недавно повысили на 20%. Ранее Украина опустилась в рейтинге крупнейших производителей стали с 12-го на 14-е место.

Работа одного из крупнейших металлургических предприятий Украины — комбината «АрселорМиттал» (ранее «Криворожсталь») в Кривом Роге Днепропетровской области — оказалась утром в четверг, 17 мая, практически полностью парализована. Причиной этого стала забастовка сотрудников предприятия, которые недовольны существующими условиями труда.

«Сегодня с 7 часов утра на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» рабочие первой смены железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям. Они отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места», — сообщил председатель первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Юрий Самойлов.

Его заявление приводится на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Через профсоюзные организации работники требуют обеспечить безопасные условия труда на предприятии.

«Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство на ПАО, то есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, то в результате уже остановились и мартеновский, и конвертерный цехи. А это может привести к катастрофическим последствиям, поэтому первичные профсоюзные организации, которые действуют на предприятии, срочно собираются на совместное заседание и решают, как действовать дальше», — подчеркнул Самойлов.

Горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» — один из крупнейших производителей стального проката на Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат. Это предприятие с полным металлургическим циклом — от добычи руды до производства стального поката. Прежде носило название «Криворожсталь», однако в 2015 году на повторном приватизационном аукционе комбинат был приобретен компанией Mittal Steel индийского миллиардера Лакшми Миттала за $4,8 млрд, а впоследствии переименован в «Арселор Миттал Кривой Рог» и стал частью Группы компаний «Арселор Миттал». В 2016 году предприятие произвело 6,1 млн т чугуна, 7 млн т эквивалентной стали и 5,5 млн т проката. Готовую продукцию предприятие экспортирует в Россию , Центральную Азию, страны Персидского залива, в Африку и Европу.

Протесты среди рабочих комбината активизировались в начале мая после аварии 29 апреля, когда во время наладочного пуска доменной печи № 9 произошел неконтролируемый выброс жидкого чугуна. И это был не первый случай ЧП: в марте на одном из цехов комбината произошло обрушение железобетонных перекрытий во время дождя. Рабочие стали выходить на митинги с требованием повысить зарплату до 1 тыс. евро, предоставить нормальные условия труда, обеспечить проверки исправности оборудования и зданий завода, принять все меры по недопущению несчастных случаев на производстве. Во время митинга 14 мая было собрано 12 тысяч подписей работников, необходимых для созыва конференции профсоюзов, после чего у работников появились законные основания для объявления забастовки.

В самом предприятии акцию назвали незаконной, так как она не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

«На данный момент на предприятии задействованы только 14 тепловозов из 92. В связи с этим парализована вся технологическая цепочка…Такие внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы. Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города. В настоящее время специалистам предприятия удается удерживать ситуацию под контролем», — отмечается в заявлении «АрселорМиттал Кривой Рог».

Длительный простой цехов и доменных печей невозможен, так как это конструкции с непрерывным циклом, в результате остановки неминуемо застывание и невозможность возобновления работы оборудования, так как нормальная среда для оборудования — это высокий температурный режим, поэтому если их не продувать при вынужденной длительной консервации, ремонт и их очистка займут еще неопределенное время и приведут к дополнительным тратам, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

В связи с этим действительно выгоднее прислушаться к профсоюзам, тем более что металлургическая отрасль на Украине переживает сейчас не самые лучшие времена, а это крупнейшие налогоплательщики, полагает эксперт.

На данный момент в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» работают более 21 000 человек, средняя заработная плата составляет 14 000 грн ($534).

«Она является конкурентной среди предприятий горно-металлургического комплекса Украины. С первого мая зарплата была повышена до 20%», — напоминают в компании.

Компания «АрселорМиттал» инвестировала в развитие предприятия с момента его покупки 9 млрд долларов с учетом приобретения актива, став крупнейшим иностранным инвестором в Украине. В ближайшие несколько лет планировалось вложить еще 1,5 млрд долларов в развитие производства до 2022 года.

Учитывая тот факт, что завод входит в крупнейшую металлургическую компанию с мировым именем, ожидать, что менеджмент проигнорирует требования бастующих, не стоит, каждый день простоя будет обходится заводу очень дорого, а международные контракты на поставку стального проката подразумевают серьезные штрафы за нарушение сроков, полагает Жарский.

Между тем, по данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в марте 2018 года Украина нарастила производство стали на 4,7%, до 1,711 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, как уточняет агентство УНН, в рейтинге крупнейших производителей стали Украина опустилась с 12-го на 14-е место.

В феврале прошлого года вынужден был законсервироваться еще один крупный игрок на рынке металлургии — Енакиевский металлургический завод, входящий в крупнейшую в стране Горно-металлургическую компанию Метинвест, в апреле его расконсервировали, а сам он был национализирован властями самопровозглашенной ДНР.

В целом объем экспорта черных металлов из Украины в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 6,3%, а поступления от реализации металлопродукции выросли почти 22,6%.