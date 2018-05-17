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Рубль подешевел на открытии торгов
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Рубль подешевел на открытии торгов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Открытие сегодняшних торгов на Московской бирже началось с укрепления позиций доллара и евро.
Курс американской валюты расчетами «завтра» вырос на 6 копеек — до 61,79 рубля, курс евро на 4 копейки — до 72,93 рубля. На 12:14 доллар еще прибавил в цене, дойдя до отметки в 61,85 рубля. Европейская валюта торгуется по 73,11 рубля.
"Днем мало статистики, которая сильно повлияет на динамику валютных пар. Среди событий, которые окажут поддержку рублю, выделяется срок оплаты налога на прибыль. Потенциальной угрозой рублю могут стать новости относительно санкций", — рассказал «РГ» Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».
По мнению эксперта, на закрытии торгов курс доллара остановится в районе 61,50 рубля, а курс евро — на уровне 72,50 рубля.
"Позитивные и негативные факторы, на мой взгляд, уравновесят друг друга, поэтому заметного укрепления или ослабления рубля не произойдет, а к вечеру курсы, скорее всего, вернутся на уровни открытия. Но евро может опуститься к рублю на фоне ослабления евровалюты на FOREX", — добавил Георгий Ващенко.
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