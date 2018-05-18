РСХБ предоставил АПК 271,5 млрд рублей льготных кредитов

С момента старта программы льготного кредитования Россельхозбанк предоставил предприятиям агропромышленного комплекса кредитов по ставке не выше 5% годовых на сумму 271,5 млрд рублей. За январь-апрель 2018 года отечественные аграрии получили займов на сумму 60,9 млрд рублей. Поддержкой Банка на льготных условиях воспользовались порядка 3 тысяч заемщиков из разных регионов страны.

РСХБ является основным участником государственного механизма льготного кредитования АПК и обеспечивает по нему основной объем выдач. В рамках программы клиенты Банка могут получить финансирование как на текущие, так и на инвестиционные цели.