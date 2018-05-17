Власти города Пскова почти 65% денег в 2017 году потратили на «социалку» 

Расходы бюджета города в 2017 году на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 3,5 млрд рублей, что на 536,1 млн рублей или на 13,3% меньше, чем в 2016 году, говорится в отчёте главы города Пскова Ивана Цецерского. Отметим, в прошлом году 64,5% расходов бюджета пошли на реализацию программ социальной направленности. Это расходы в области образования, культуры, спорта, молодежной политики, социальной поддержки. На них потратили 2 млрд 522,6 млн рублей. На программы в области ЖКХ потратили 876,9 млн рублей, общеэкономического характера — 87,3 млн рублей, в сфере обеспечения безопасности — 13,7 млн рублей.