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Средневзвешенный курс доллара понизился до 61,82 рубля
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Средневзвешенный курс доллара понизился до 61,82 рубля
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс
Банка России
, в четверг, 17 мая, снизился на 48,18 копейки и составил 61,8215 рубля.
Накануне он был равен 62,3033 рубля, сообщают
«Банки.ру»
.
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