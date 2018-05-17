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Средневзвешенный курс доллара понизился до 61,82 рубля
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Средневзвешенный курс доллара понизился до 61,82 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс Банка России, в четверг, 17 мая, снизился на 48,18 копейки и составил 61,8215 рубля.
Накануне он был равен 62,3033 рубля, сообщают «Банки.ру».
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