РСХБ увеличил объем привлеченных средств до 2,3 трлн рублей 

Совокупный кредитный портфель банка с начала 2018 года вырос на 9,1%, до 2,07 трлн рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составил порядка 1,7 трлн рублей, физическим лицам — 385 млрд рублей. Портфель кредитов предприятиям агропромышленного комплекса увеличился на 16 млрд рублей, до 1,2 трлн рублей.
Кроме того, РСХБ продолжает наращивать объемы финансирования сезонных работ — на проведение посевной выдано 124 млрд рублей, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
По итогам 4 месяцев 2018 года Россельхозбанк получил чистую прибыль, рассчитанную на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 687 млн рублей. В связи с тем, что РСХБ осуществляет деятельность в основном на территории Российской Федерации, банк ориентируется в своей работе преимущественно на показатели работы по РСБУ.