РСХБ увеличил объем привлеченных средств до 2,3 трлн рублей

Совокупный кредитный портфель банка с начала 2018 года вырос на 9,1%, до 2,07 трлн рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составил порядка 1,7 трлн рублей, физическим лицам — 385 млрд рублей. Портфель кредитов предприятиям агропромышленного комплекса увеличился на 16 млрд рублей, до 1,2 трлн рублей.

Кроме того, РСХБ продолжает наращивать объемы финансирования сезонных работ — на проведение посевной выдано 124 млрд рублей, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.