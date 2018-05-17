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Владельцы бизнес-центров получили налоговые льготы
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Владельцы бизнес-центров получили налоговые льготы 

Время бухгалтера 1 час назад
Правда, это касается только подмосковных компаний. Законом Московской области от 25.04.2018 № 47/2018-ОЗ устанавливаются на четыре года пониженная ставка по налогу на прибыль и полное освобождение от налога на имущество в отношении таких объектов.
Чтобы воспользоваться льготами важно соблюсти условия:
стоимость бизнес-центра не менее 50 млн рублей;
в компании работает 50 и более человек;
размер зарплаты не меньше средней по региону;
сумма, уплаченного в бюджет субъекта НДФЛ за каждый год применения льгот, больше перечисленной за предыдущие периоды.
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