Ещё
Совет директоров «Мегафона» утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет директоров «Мегафона» утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Утвердить Программу биржевых облигаций серии 002P первую часть Решения о выпуске ценных бумаг — документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, — до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций», — говорится в сообщении.
Таким образом, максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет около 30 лет.
Rambler News Service: последние новости
Норвегия пока не получала заявку на одобрение сделки по обмену активами между «Газпромом» и OMV АСВ направит полученные от ЦБ 113 млрд рублей на докапитализацию Промсвязьбанка АКРА купила словацкое рейтинговое агентство ERA
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост достанется Украине»251
Макаревич разнес «Почту России»147
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро38
Опубликована предсмертная записка Котлера68
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ346
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
02:08
Опубликована предсмертная записка Котлера
Происшествия
00:26
Голикову освободили от должности
Политика Экономика
03:18
Макаревич разнес «Почту России»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение