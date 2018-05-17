Совет директоров «Мегафона» утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей

«Утвердить Программу биржевых облигаций серии 002P первую часть Решения о выпуске ценных бумаг — документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, — до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций», — говорится в сообщении.

Таким образом, максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет около 30 лет.