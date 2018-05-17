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ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 4,8 процента — Белстат
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ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 4,8 процента — Белстат 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 17 мая /Синьхуа/ — ВВП Беларуси в январе-апреле 2018 года вырос на 4,8 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в среду Национальный статистический комитет Беларуси /Белстат/.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 35,6 млрд белорусских рублей /17,8 млрд долларов/, или в сопоставимых ценах 104,8 проц. к уровню января-апреля 2017 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2018-го по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,3 проц.
По данным Белстата, за четыре месяца объем промышленного производства в текущих ценах составил 35,2 млрд белорусских рублей /17,57 млрд долларов/, или в сопоставимых ценах 108,8 проц. к аналогичному периоду минувшего года. Горнодобывающая промышленность выросла на 2,8 проц., обрабатывающая — на 10,2 проц., снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 4,4 проц. В обрабатывающей отрасли наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования /21,1 проц. /, кокса и продуктов нефтепереработки /17,3 проц. /, транспортных средств и оборудования /16,3 проц. /, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов /15,4 проц. /, а также в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации /14 проц. /.
Данные Белстата показывают, что в январе-апреле этого года производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3,4 млрд белорусских рублей /1,7 млрд долларов/, увеличившись по сравнению с январем-апрелем 2017 года на 1,5 проц. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3,3 млрд белорусских рублей /1,65 млрд долларов/, что на 2 проц. больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Отметим, что с начала года ВВП Беларуси показывал весомые цифры прироста на фоне двухлетней рецессии и последовавшей стагнации. В январе 2018 года он увеличился на 4,6 проц. в годовом выражении, в январе-феврале — на 5,6 проц., в январе-марте — на 5,1 проц.
В текущем году правительство рассчитывает на рост экономики на 3,5 проц. Аналитики Международного валютного фонда и Всемирного банка прогнозируют, что в 2018 году рост ВВП Беларуси может составить 2,8-2,9 проц.
В 2017 году ВВП страны увеличился на 2,4 проц. при прогнозе 1,7 проц. В 2016 году он сократился на 2,6 проц, в 2015-м — на 3,9 проц. —0—
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