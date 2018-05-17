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В апреле 2019 года каждый второй автомобиль марки Mitsubishi был продан в кредит
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В апреле 2019 года каждый второй автомобиль марки Mitsubishi был продан в кредит 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По результатам апрельских наблюдений становится известно, что в апреле месяце было продано 50% машин Mitsubishi в кредит.
1543 машины было куплено при помощи заёмных средств. Mitsubishi Outlander, приобретали в основном по государственной программе первая машина или семейный автомобиль. Результаты исследований за период говорят о том, что спрос на новые автомобили вырос, так же исходя из этого можно сделать выводы, рост продолжится, и количество проданных машин увеличится в разы.
13263 именно столько новых машин от ведущего производителя Mitsubishi было продано за первые 4 месяца 2018 года, этот показатель стал неплохим для производителя.
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