В апреле 2019 года каждый второй автомобиль марки Mitsubishi был продан в кредит

По результатам апрельских наблюдений становится известно, что в апреле месяце было продано 50% машин Mitsubishi в кредит.

1543 машины было куплено при помощи заёмных средств. Mitsubishi Outlander, приобретали в основном по государственной программе первая машина или семейный автомобиль. Результаты исследований за период говорят о том, что спрос на новые автомобили вырос, так же исходя из этого можно сделать выводы, рост продолжится, и количество проданных машин увеличится в разы.

13263 именно столько новых машин от ведущего производителя Mitsubishi было продано за первые 4 месяца 2018 года, этот показатель стал неплохим для производителя.