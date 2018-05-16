ВЭБ оценил общий экономический эффект от объединения Связь-Банка и «Глобэкса» более чем в 2,5 млрд рублей

Горьков отметил, что в стратегии Внешэкономбанка, принятой в 2016 году, определено, что ВЭБ не должен управлять коммерческими банками.

«Я считаю, что это очень правильно, потому что все-таки мы — банк развития, а коммерческий банк — это немного другая задача, на нее отвлекаются силы и время. Лучше сконцентрироваться именно на банке развития вместо того, чтобы заниматься управлением коммерческими банками, которых в стране не так мало», — полагает глава ВЭБа.

Горьков уточнил, что перед Внешэкономбанком, действительно, стояла задача реализовать Связь-Банк и «Глобэкс» по отдельности, но «аппетит ВЭБа» не позволил этого сделать, так как поступившие предложения о покупке были настолько невыгодны, что, приняв их, Внешэкономбанку пришлось бы зафиксировать убыток после сделки.

«Наше предложение было объединить банки, потому что фактически эти банки очень похожи по своему размеру. При этом объединение дает очень хороший эффект — более 2,5 миллиардов рублей экономии. Только на IT-лицензиях, которые у нас есть (у Связь-Банка и «Глобэкса». — Прим.ред), мы экономим один миллиард рублей», — рассказал Горьков.

Напомним, что ранее он также оценивал в 1 млрд рублей эффект от объединения центральных офисов вышеупомянутых кредитных организаций.

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«Во-первых, я считаю, что объединенный банк будет более эффективным, чем два разрозненных. Во-вторых, он будет представлять возможно больший интерес (на рынке), потому что он будет больше, у него будут большие показатели, лучше, чем у двух банков в отдельности. Это более красивая упаковка для продажи», — уверен Горьков.

Согласно озвученным ранее планам, до конца 2018 года завершится фактическая консолидация Связь-Банка и банка «Глобэкс», а к 2021 году будет продан созданный на их базе объединенный банк.

«Мы ожидаем, что окно (для продажи) появится в 2020 году. 2018 год мы потратим на объединение, 2019 год нам важен для формирования новых продуктов и выработки новой розничной и корпоративной объединенной стратегии, — рассказал председатель ВЭБа. — Мы уверены, что (в итоге) в 2020 году это будет банк совершенно другого типа, качественный, хороший, очень инновационный».

Горьков также уточнил, что ВЭБ видит «цифровую повестку в части ряда услуг» объединенного банка.