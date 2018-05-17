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Крупнейший металлокомбинат Украины остановился
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Остановился один из крупнейших металлокомбинатов Украины 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работники предприятия в Кривом Роге проводят забастовку.
Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу. Сотрудники «АрселорМиттал» (ранее «Криворожсталь») в Кривом Роге отказались работать на неисправной технике. Рабочие железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям, а железнодорожный транспорт обслуживает все производство на предприятии, передает ТАСС.
Среди требований забастовщиков — увеличение заработной платы и капитальный ремонт изношенного оборудования.
До этого, в начале мая, работники «АрселорМиттал» организовали несколько митингов, обращенных к руководству. В частности, работники требовали увеличения зарплаты до €1 тыс., проверки оборудования и обследования зданий завода.
Протесты среди рабочих начались на фоне аварии, произошедшей на предприятии 29 апреля. Тогда во время наладочного пуска доменной печи № 9 произошел неконтролируемый выброс жидкого чугуна. До этого, в марте в одном из цехов комбината во время дождя произошло обрушение железобетонных перекрытий.
Деятельность предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» охватывает производственную цепочку от добычи железной руды до изготовления готовой металлургической продукции. Экспорт осуществляется в Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива, также в Африку и Европу.
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