Крупнейший металлокомбинат Украины остановился

Остановился один из крупнейших металлокомбинатов Украины

Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу. Сотрудники «АрселорМиттал» (ранее «Криворожсталь») в Кривом Роге отказались работать на неисправной технике. Рабочие железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям, а железнодорожный транспорт обслуживает все производство на предприятии, передает ТАСС

Среди требований забастовщиков — увеличение заработной платы и капитальный ремонт изношенного оборудования.

До этого, в начале мая, работники «АрселорМиттал» организовали несколько митингов, обращенных к руководству. В частности, работники требовали увеличения зарплаты до €1 тыс., проверки оборудования и обследования зданий завода.

Протесты среди рабочих начались на фоне аварии, произошедшей на предприятии 29 апреля. Тогда во время наладочного пуска доменной печи № 9 произошел неконтролируемый выброс жидкого чугуна. До этого, в марте в одном из цехов комбината во время дождя произошло обрушение железобетонных перекрытий.