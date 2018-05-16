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Компания «МАКС» увеличила уставный капитал до 4 млрд рублей
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Компания «МАКС» увеличила уставный капитал до 4 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Страховая компания «МАКС» увеличила уставный капитал до 4 млрд рублей и изменила наименование, сообщили в пресс-службе страховщика.
«Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС») сообщает, что 15 мая 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве зарегистрирована новая редакция устава общества, содержащая новое наименование и новые данные о размере уставного капитала, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. Новое наименование общества — акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» (АО «МАКС»). Уставный капитал страховщика, в соответствии с новой редакцией устава увеличен с 2,8 до 4 миллиардов рублей», — говорится в релизе.
По итогам 2017 года собственный капитал «МАКС» составляет 5,137 млрд рублей. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла почти в два раза по отношению к результатам 2016-го и составила 1,003 млрд рублей.
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