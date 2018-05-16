Рубль вечером растет к доллару и евро

МОСКВА , 16 мая — РИА Новости . Рубль в среду вечером уверенно рос к доллару и евро в рамках коррекции, отыгрывая предыдущее снижение, свидетельствуют данные торгов.

Возврат цен на нефть выше 78 долларов за баррель поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.52 мск снижался на 62 копейки — до 61,7 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 72,87 рубля, следует из данных Московской биржи

Коррекция вверх

Начало майского налогового периода также оказало поддержку рублю.

В результате российская валюта вернулась к уровням 62 и 73 к доллару и евро соответственно. Вечером доллар и евро снижались к рублю на 1-1,2%.

Рублевая цена нефти при этом отошла к отметке 4,85 тысячи рублей от недавних максимумов выше уровня 4,95 тысячи рублей.

Прогнозы и рекомендации

На следующих торгах доллар будет колебаться в диапазоне 61,4-62,4 рубля, евро — в коридоре 72,4-73,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

До конца недели курс рубля будет находиться в диапазоне 61,7-62,5 к доллару, прогнозирует Антон Покатович из Бинбанка