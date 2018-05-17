Горьков: ВЭБ сохраняет планы по уходу из Украины

[HTML] [/HTML] «Безусловно, наши планы по выходу с украинского рынка остаются, по ряду причин. Во-первых, все-таки мы банк развития России , мы не должны управлять коммерческими банками, а тем более коммерческими банками в других странах. Это несколько, мне кажется, странно», — отметил глава ВЭБа.

"Может быть, наш банк не является высокоприбыльным банком сейчас на украинском рынке, но он работает в нормальном состоянии", — уточнил Горьков.

Сбербанк РФ не раз пытался продать свой банк на Украине, но Нацбанк Украине блокировал сделку — очередной отказ был в марте 2018 г. Глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что Украина просто хочет «умертвить» российские банки.

Группа ВТБ и ВЭБ также не могут продать дочерние банки на Украине.