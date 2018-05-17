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Горьков: ВЭБ сохраняет планы по уходу из Украины
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Горьков: ВЭБ сохраняет планы по уходу из Украины 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 мая — «Вести. Экономика». ВЭБ сохраняет планы по выходу из украинского рынка, заявил глава ВЭБ Сергей Горьков в интервью Эвелине Закамской в программе «Мнение».
[HTML] [/HTML] «Безусловно, наши планы по выходу с украинского рынка остаются, по ряду причин. Во-первых, все-таки мы банк развития России, мы не должны управлять коммерческими банками, а тем более коммерческими банками в других странах. Это несколько, мне кажется, странно», — отметил глава ВЭБа.
"Может быть, наш банк не является высокоприбыльным банком сейчас на украинском рынке, но он работает в нормальном состоянии", — уточнил Горьков.
На Украине работают несколько российских банков с госучастием — украинская «дочка» Сбербанка, два дочерних банка группы ВТБ — «ВТБ (Украина)» и "БМ банк", и один банк ВЭБа — ПАО «Проминвестбанк» (единственный акционер — «ВЭБ»).
Сбербанк РФ не раз пытался продать свой банк на Украине, но Нацбанк Украине блокировал сделку — очередной отказ был в марте 2018 г. Глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что Украина просто хочет «умертвить» российские банки.
Группа ВТБ и ВЭБ также не могут продать дочерние банки на Украине.
НБУ 28 июля 2017 г. отказал Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в покупке украинского ПАО «Сбербанк» и Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в покупке ПАО «Проминвестбанк» (единственный акционер — «ВЭБ»), сообщал ранее портал «Вести. Экономика».
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