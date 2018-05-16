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Костин предложил ЦБ и Минфину капитализировать Промсвязьбанк
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Костин предложил ЦБ и Минфину капитализировать Промсвязьбанк 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин предложил Центробанку и Минфину капитализировать Промсвязьбанк, чтобы он мог выполнять важные задачи, в том числе по работе с санкционными предприятиями. Такое мнение Костин высказал в кулуарах заседания внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» под руководством первого замглавы фракции Адальби Шхагошева.
"Я бы вообще рекомендовал, если можно, ЦБ и Минфину капитализировать банк, он должен выполнять важные задачи, в том числе и по работе с санкционными предприятиями. Можно, конечно, по щепотке собрать с ВТБ и со Сбербанка, но это не решение проблемы, на мой взгляд. У ЦБ есть деньги, он потратил много на санацию банков, правительство будет иметь профицит бюджета. Мне кажется, это просто необходимо", — сказал он.
Костин также отметил, что механизм передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку пока обсуждается. «По капиталу будем отдельно говорить, там первоначально были требования по капиталу очень высокие и неоправданные, не соответствующие размеру кредита, мы эту тему сняли. ЦБ обещал, что подход будет изменен, а дальше будем смотреть», — сказал он.
В проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год Минфин предложил в текущем году внести в уставной капитал Промсвязьбанка 5 млрд рублей. В то же время заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал, что когда банк будет зарабатывать прибыль, ему не потребуется взнос в уставный капитал. По итогам 2018 года Минфин не рассчитывает на прибыльность банка, говорил Моисеев.
Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.
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