Костин предложил ЦБ и Минфину капитализировать Промсвязьбанк

"Я бы вообще рекомендовал, если можно, ЦБ и Минфину капитализировать банк, он должен выполнять важные задачи, в том числе и по работе с санкционными предприятиями. Можно, конечно, по щепотке собрать с ВТБ и со Сбербанка , но это не решение проблемы, на мой взгляд. У ЦБ есть деньги, он потратил много на санацию банков, правительство будет иметь профицит бюджета. Мне кажется, это просто необходимо", — сказал он.

Костин также отметил, что механизм передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку пока обсуждается. «По капиталу будем отдельно говорить, там первоначально были требования по капиталу очень высокие и неоправданные, не соответствующие размеру кредита, мы эту тему сняли. ЦБ обещал, что подход будет изменен, а дальше будем смотреть», — сказал он.

В проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год Минфин предложил в текущем году внести в уставной капитал Промсвязьбанка 5 млрд рублей. В то же время заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал, что когда банк будет зарабатывать прибыль, ему не потребуется взнос в уставный капитал. По итогам 2018 года Минфин не рассчитывает на прибыльность банка, говорил Моисеев.