Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за четыре месяца 2018 г.

Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь-апрель 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

«По состоянию на 1 мая 2018 г. объем поступивших доходов в бюджет города составил 729,3 млрд руб. Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 641,3 млрд руб., что составляет 87,9% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за четыре месяца 2018 г. составил 12,4% или 70,5 млрд руб. к аналогичному периоду 2017 г.», — говорится в сообщении

Как отмечает пресс-служба, в структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций (40,9% и 40,5% соответственно). «Поступления НДФЛ за четыре месяца 2018 г. составили 262,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления НДФЛ увеличились на 37,3 млрд руб. или 16,6%», — говорится в сообщении.

Доходы бюджета Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 мая 2018 года составили 259,6 млрд руб. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления налога на прибыль организаций увеличились на 14,6 млрд руб. или 6%», — отметили в департаменте.

За четыре месяца 2018 г. в бюджет Москвы поступило 41,3 млрд руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. «Прирост относительно аналогичного периода 2017 г. по данному показателю составил 8,8 млрд руб. или 27,1%. Рост поступлений связан с ростом количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы», — подчеркнули в пресс-службе.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 72,5 млрд руб., что составляет 9,9% от общего объема доходов.

Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 мая 2018 г. составило 563,2 млрд руб. и увеличилось на 17,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. «На финансирование государственных программ направлено 546,4 млрд руб., что на 13,8 млрд руб. больше показателя за аналогичный период 2017 года», — добавляется в тексте.

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 132,5 млрд руб., Развитие транспортной системы» — 118,6 млрд руб., «Столичное образование» — 97,9 млрд руб..

Объем расходов по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составил 77,1 млрд руб., «а всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за четыре месяца 2018 г. составили 132,8 млрд руб».

«Размер государственного долга города Москвы за четыре месяца 2018 г. не изменился и остался на уровне конца 2017 г. — 34,3 млрд руб. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 мая 2018 г. составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета», — говорится в сообщении.