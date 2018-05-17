РСХБ увеличил объем привлеченных средств до 2,3 трлн рублей

По итогам работы в январе-апреле 2018 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 4,5%, до 2,3 трлн рублей. Из них 886,9 млрд рублей приходится на средства физических лиц (прирост с начала текущего года — 39 млрд рублей). Банк демонстрирует динамику привлечения средств на уровне выше среднерыночного и входит в число лидеров рынка по данному направлению.

Совокупный кредитный портфель Банка с начала 2018 года вырос на 9,1%, до 2,07 трлн рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составил порядка 1,7 трлн рублей, физическим лицам — 385 млрд рублей. Портфель кредитов предприятиям агропромышленного комплекса увеличился на 16 млрд рублей, до 1,2 трлн рублей.

Кроме того, РСХБ продолжает наращивать объемы финансирования сезонных работ — на проведение посевной выдано 124 млрд рублей, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.