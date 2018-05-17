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РСХБ увеличил объем привлеченных средств до 2,3 трлн рублей
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РСХБ увеличил объем привлеченных средств до 2,3 трлн рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По итогам работы в январе-апреле 2018 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 4,5%, до 2,3 трлн рублей. Из них 886,9 млрд рублей приходится на средства физических лиц (прирост с начала текущего года — 39 млрд рублей). Банк демонстрирует динамику привлечения средств на уровне выше среднерыночного и входит в число лидеров рынка по данному направлению.
Совокупный кредитный портфель Банка с начала 2018 года вырос на 9,1%, до 2,07 трлн рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составил порядка 1,7 трлн рублей, физическим лицам — 385 млрд рублей. Портфель кредитов предприятиям агропромышленного комплекса увеличился на 16 млрд рублей, до 1,2 трлн рублей.
Кроме того, РСХБ продолжает наращивать объемы финансирования сезонных работ — на проведение посевной выдано 124 млрд рублей, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
По итогам 4 месяцев 2018 года Россельхозбанк получил чистую прибыль, рассчитанную на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 687 млн рублей. В связи с тем, что РСХБ осуществляет деятельность в основном на территории Российской Федерации, Банк ориентируется в своей работе преимущественно на показатели работы по РСБУ.
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