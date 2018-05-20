Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост

Руководитель компании «Стройгазмонтаж», генподрядчика строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг рассказал, сколько переправа сможет простоять без ремонта.

«Сто лет он простоит, это минимальная цифра, мы это гарантируем. Все сделано надежно, прочно», — передает его слова «Интерфакс».

По его словам, Крымский мост строят уже «четвертый раз», и теперь опыт предыдущих неудач учитывался. В частности, Ротенберг вспомнил, что при попытке немцев построить этот мост его снесло льдом.

«Здесь постоянные ветра, а когда ветер — стройка практически стоит», — рассказал он.

По словам генподрядчика, в общей сложности на 84 суток работы останавливались из-за погодных условий.

15 мая президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. На следующий день утром по мосту начали движение легковые автомобили и автобусы.