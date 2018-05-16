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«ЕвроХим» бросает Украину
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«ЕвроХим» бросает Украину 

News.ru 49 минут назад
Группа «ЕвроХим» (EuroChem Group) решила уйти с украинского рынка. Она уже продала своё предприятие «Агроцентр ЕвроХим-Украина» компании, которая связана с её бывшим менеджментом.
Стоимость сделки, как пишет «Интерфакс», не раскрывается.
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