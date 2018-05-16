Суд взыскал с ХК «Амур» 132 млн рублей по иску «Дальневосточной генерирующей компании»

«Взыскать с некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб „Амур“ в пользу акционерного общества „Дальневосточная генерирующая компания“ основной долг в сумме 94 572 000 рублей, проценты за пользование займом в сумме 37 223 938 рублей 46 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 200 000 рублей», — говорится в определении суда.

Иск подан по делу о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа, какие-либо подробности по делу не приводятся. Суд принял заявление в декабре 2017 года.

В 2015 году «Коммерсант» сообщал, что ДГК брала на себя гарантии о финансовой поддержке клуба на сумму 135 млн рублей на сезон 2014/15, в итоге, как сообщала пресс-служба клуба, финансирование не было получено.