Компании сектора недвижимости США переживают не лучшие времена

Investing.com — Рынок жилья США остается горячим, но акции компаний сектора недвижимости переживают не лучшие времена.

Акции прошли свой пик в конце января и начали снижаться по мере роста ставок по ипотечным кредитам.

Два популярных биржевых фонда значительно снизились по сравнению с их максимумами 2018 года и отстают от динамики остального рынка.

iShares Home Construction ETF потерял 9,45%, в то время как SPDR S&P Homebuilders ETF снизился на 11,0%.

Акции двух крупных компаний по благоустройству домов Home Depot (NYSE:HD) и Lowe's пережили аналогичный спад.

Для сравнения, бенчмарк S&P 500 снизился примерно на 5,00% за аналогичный период времени.

Хотя спрос на новые дома остается высоким, застройщики сталкиваются с рядом серьезных проблем в дополнение к более высоким ставкам по ипотечным кредитам, включая нехватку земельных участков, квалифицированных рабочих и растущие материальные затраты.