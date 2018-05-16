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Компании сектора недвижимости США переживают не лучшие времена
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Компании сектора недвижимости США переживают не лучшие времена 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Рынок жилья США остается горячим, но акции компаний сектора недвижимости переживают не лучшие времена.
Акции прошли свой пик в конце января и начали снижаться по мере роста ставок по ипотечным кредитам.
Два популярных биржевых фонда значительно снизились по сравнению с их максимумами 2018 года и отстают от динамики остального рынка.
iShares Home Construction ETF потерял 9,45%, в то время как SPDR S&P Homebuilders ETF снизился на 11,0%.
Акции двух крупных компаний по благоустройству домов Home Depot (NYSE:HD) и Lowe's пережили аналогичный спад.
Для сравнения, бенчмарк S&P 500 снизился примерно на 5,00% за аналогичный период времени.
Хотя спрос на новые дома остается высоким, застройщики сталкиваются с рядом серьезных проблем в дополнение к более высоким ставкам по ипотечным кредитам, включая нехватку земельных участков, квалифицированных рабочих и растущие материальные затраты.
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