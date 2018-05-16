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«Еврохим» покинул украинский рынок
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«Еврохим» объявил об уходе с украинского рынка 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
"Еврохим" объявил об уходе с украинского рынка после 15 лет работы, компания продает свою "дочку" на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе "Еврохима". Стоимость сделки и ее условия не раскрываются.
"Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке, стали причиной решения группы", — говорится в сообщении "Еврохима".
В компании также добавили, что намерены продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях на Украине через свое европейское представительство, в то время, как сама группа сосредоточит свои усилия на других растущих рынках.
В середине марта директор департамента общественных связей и коммуникаций "Еврохима" Владимир Торин сообщал ТАСС, что компания в кратчайшие сроки и без потерь переориентирует каналы сбыта продукции, поставляемой на Украину, после ввода этой страной временного эмбарго на ввоз удобрений из России.
Ранее правительство Украины приняло решение о вводе временного эмбарго на импорт минеральных удобрений из России. Инициатором решения стал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В минувшем году Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские минеральные удобрения, однако, по данным Авакова, российские производители поставляют свою продукцию на Украину под другими кодами, уклоняясь от уплаты пошлин.

О компании

Eurochem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис Eurochem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников — более 25 тыс. человек. Предприятия Eurochem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.
Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат генеральному директору группы Дмитрию Стрежнев.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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