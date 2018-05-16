«Еврохим» покинул украинский рынок

«Еврохим» объявил об уходе с украинского рынка

"Еврохим" объявил об уходе с украинского рынка после 15 лет работы, компания продает свою "дочку" на Украине . Об этом сообщается в пресс-релизе "Еврохима". Стоимость сделки и ее условия не раскрываются.

"Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке, стали причиной решения группы", — говорится в сообщении "Еврохима".

В компании также добавили, что намерены продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях на Украине через свое европейское представительство, в то время, как сама группа сосредоточит свои усилия на других растущих рынках.

В середине марта директор департамента общественных связей и коммуникаций "Еврохима" Владимир Торин сообщал ТАСС , что компания в кратчайшие сроки и без потерь переориентирует каналы сбыта продукции, поставляемой на Украину, после ввода этой страной временного эмбарго на ввоз удобрений из России

Ранее правительство Украины приняло решение о вводе временного эмбарго на импорт минеральных удобрений из России. Инициатором решения стал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков . В минувшем году Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские минеральные удобрения, однако, по данным Авакова, российские производители поставляют свою продукцию на Украину под другими кодами, уклоняясь от уплаты пошлин.

О компании

Литве, Эстонии, Eurochem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис Eurochem Group AG расположен в Швейцарии , производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии Китае , России, Германии, США , штат сотрудников — более 25 тыс. человек. Предприятия Eurochem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.