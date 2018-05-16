ВСС рассказал об итогах работы страховщиков жизни в I квартале

Комитет Всероссийского союза страховщиков по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни подвел предварительные итоги развития российского рынка страхования жизни в I квартале 2018 года. Были собраны и проанализированы данные по сбору премий и выплатам от 23 компаний — членов Ассоциации страховщиков жизни и ВСС, суммарно представляющих более 99,5% рынка страхования жизни, уточняется в релизе ВСС.

Как сообщил президент ВСС Игорь Юргенс , общий объем страховой премии по итогам трех месяцев 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 46% до 101,3 млрд рублей, из них по страхованию жизни — на 49,7% до 90 млрд Сбор премий по иному личному страхованию увеличился на 17,9% до 11,2 млрд рублей.

Общий размер страховых выплат за I квартал 2018 года увеличился на 31,4% по сравнению с выплатами страховщиков за аналогичный период предыдущего года и составил 12,6 млрд рублей.

По словам главы ВСС, темпы роста, которые демонстрирует страхование жизни, продолжают превосходить ожидания и прогнозы. «В течение первого квартала велась активная работа по усовершенствованию механизма продаж полисов страхования жизни, к настоящему моменту мы вышли на завершающий этап согласования стандарта оказания услуги», — рассказал Юргенс.

По его словам, объем премий по страхованию жизни по договорам, заключенным с физическими лицами, увеличился на 49,5% до 84,7 млрд рублей, с юридическими лицами — на 52,4% до 5,3 млрд

Выплаты по страхованию жизни по итогам I квартала 2018 года составили 10,4 млрд рублей, увеличившись на 38%, в том числе по договорам, заключенным с физическими лицами, — 9 млрд (плюс 58,6%), с юридическими лицами — 1,3 млрд (минус 26,5%).

Уровень выплат (отношение выплат к премиям) по страхованию жизни по итогам I квартала 2018 года составил 11,5%, тогда как годом ранее составлял 12,5%.

В частности, по итогам отчетного квартала уровень выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, составил 10,7% (в I квартале 2017 года — 10,1%), по договорам с юридическими лицами — 25% (годом ранее — 51,8%).

Продуктовый виджет

По итогам I квартала 2018 года, как и за аналогичный период 2017 года, первое место по сбору премий по страхованию жизни принадлежит компании «Сбербанк Страхование жизни». Так, объем премий по страхованию жизни, собранный компанией в рассматриваемый период, составил почти 31,4 млрд рублей, увеличившись на 76,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Доля рынка, которую заняла компания в I квартале 2018 года, составила 34,9%.

Второе место принадлежит компании «АльфаСтрахование-Жизнь» с показателем сборов 13,2 млрд рублей, долей рынка 14,7% и темпами прироста премий 39%. Третье место заняла компания «Росгосстрах-Жизнь» (объем премий — более 10 млрд рублей, доля рынка — 11,1%, темпы сокращения премий — 16,8%).

Из 23 компаний, входящих в АСЖ, 19 продемонстрировали положительную динамику в сборах премий по страхованию жизни. Самая высокая положительная динамика была отмечена у компании «Югория». Так, объем премий по страхованию жизни этой компании увеличился в 12,1 раза — до 92,2 млн рублей.

Еще четыре компании продемонстрировали отрицательную динамику. При этом самая заметная отрицательная динамика была у компании «СиВ Лайф». Ее объем премий по страхованию жизни снизился на 27% — до 980,8 млн рублей.