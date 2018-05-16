«Газпром» может направить на дивиденды за 2017 год 190,3 млрд рублей

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом общем собрании утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года в размере 8,04 рублей на акцию, сообщает компания. Таким образом, на дивиденды может быть направлено 190,335 млрд рублей.

«Одобрить предложения:о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности общества в 2017 году в денежной форме в размере 8,04 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 190,335 млрд рублей за счет чистой прибыли (по РСБУ. — RNS) по итогам 2017 года в размере 100,298 млрд рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 90,037 млрд рублей», — говорится в сообщении.