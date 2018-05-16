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АСВ направит полученные от ЦБ 113 млрд рублей на докапитализацию Промсвязьбанка
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АСВ направит полученные от ЦБ 113 млрд рублей на докапитализацию Промсвязьбанка 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: Прайм
ЦБ России внес облигации федерального займа (ОФЗ) стоимостью 113,4 млрд рублей в имущество Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает пресс-служба ЦБ. АСВ приняло решение направить полученные от ЦБ ОФЗ на докапитализацию Промсвязьбанка, сообщает АСВ. Решение принято на заседании совета директоров АСВ под руководством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
«Совет директоров принял решение использовать имущественный взнос Банка России в виде облигаций федерального займа совокупной номинальной стоимостью 113,4 млрд руб., решение о внесении которых в имущество агентства принято Банком России, для оказания финансовой помощи публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» … ОФЗ передаются безвозмездно по цене их внесения в имущество Агентства (балансовой стоимости)», — говорится в сообщении.
Совет также принял решение передать в 2018 году в казну все принадлежащие АСВ обыкновенные именные акции Промсвязьбанка балансовой стоимостью 113,4 млрд рублей за счет уменьшения имущественного взноса России, внесенного в имущество АСВ. Передача состоится после издания правительством соответствующего распоряжения.
15 декабря 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора. 24 апреля бывший руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков назначен главой временной администрации кредитной организации.
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