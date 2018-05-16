АСВ направит полученные от ЦБ 113 млрд рублей на докапитализацию Промсвязьбанка

«Совет директоров принял решение использовать имущественный взнос Банка России в виде облигаций федерального займа совокупной номинальной стоимостью 113,4 млрд руб., решение о внесении которых в имущество агентства принято Банком России, для оказания финансовой помощи публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» … ОФЗ передаются безвозмездно по цене их внесения в имущество Агентства (балансовой стоимости)», — говорится в сообщении.

Совет также принял решение передать в 2018 году в казну все принадлежащие АСВ обыкновенные именные акции Промсвязьбанка балансовой стоимостью 113,4 млрд рублей за счет уменьшения имущественного взноса России , внесенного в имущество АСВ. Передача состоится после издания правительством соответствующего распоряжения.