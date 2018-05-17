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АСВ безвозмездно передает Промсвязьбанку полученные от ЦБ ОФЗ на 113,4 млрд руб
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АСВ безвозмездно передает Промсвязьбанку полученные от ЦБ ОФЗ на 113,4 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) безвозмездно передает Промсвязьбанку полученные от Банка России ОФЗ на 113,4 миллиарда рублей, сообщается в релизе АСВ. Впоследствии АСВ передаст все принадлежащие госкорпорации обыкновенные акции ПСБ на 113,4 миллиарда рублей в казну РФ, а взнос государства в имущество агентства сократится.
Банк России внес ОФЗ общей номинальной стоимостью 113,4 миллиарда рублей в качестве имущественного взноса в имущество госкорпорации АСВ, говорится в свою очередь в сообщении ЦБ.
"Совет директоров принял решение использовать имущественный взнос Банка России в виде облигаций федерального займа совокупной номинальной стоимостью 113,4 миллиарда рублей, решение о внесении которых в имущество агентства принято Банком России для оказания финансовой помощи ПАО «Промсвязьбанк». ОФЗ передаются безвозмездно по цене их внесения в имущество агентства (балансовой стоимости)", — говорится в сообщении АСВ.
Отмечается, что агентство является инвестором Промсвязьбанка в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
"Также решено передать в 2018 году после издания правительством РФ соответствующего распоряжения в казну Российской Федерации все принадлежащие агентству обыкновенные именные акции ПАО «Промсвязьбанк» балансовой стоимостью 113,4 миллиарда рублей за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации, внесенного в имущество агентства", — отмечается в релизе АСВ.
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