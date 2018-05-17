АСВ безвозмездно передает Промсвязьбанку полученные от ЦБ ОФЗ на 113,4 млрд руб

Банк России внес ОФЗ общей номинальной стоимостью 113,4 миллиарда рублей в качестве имущественного взноса в имущество госкорпорации АСВ, говорится в свою очередь в сообщении ЦБ.

"Совет директоров принял решение использовать имущественный взнос Банка России в виде облигаций федерального займа совокупной номинальной стоимостью 113,4 миллиарда рублей, решение о внесении которых в имущество агентства принято Банком России для оказания финансовой помощи ПАО «Промсвязьбанк». ОФЗ передаются безвозмездно по цене их внесения в имущество агентства (балансовой стоимости)", — говорится в сообщении АСВ.

Отмечается, что агентство является инвестором Промсвязьбанка в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.