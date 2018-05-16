ВТБ банкротит бывшего владельца «Трансаэро»

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление ВТБ о банкротстве Александр Плешакова, первое заседания назначено на 6 июня.

Плешаков был контролирующим акционером авиакомпании «Трансаэро» (59,48% на конец 2016 г.), у которой к сентябрю 2015 г. не осталось средств на операционную деятельность. Она была вторым после «Аэрофлота» перевозчиком в стране. Работу «Трансаэро» почти два месяца финансировал «Аэрофлот», одно время планировавший поглотить конкурента, но 26 октября 2015 г. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро». В декабре 2015 в «Трансаэро» введно наблюдение, в сентябре 2017 г. — конкурсное производство.

Плешаков с супругой Ольгой — они вместе создали «Трансаэро» в 1992 г. и попеременно были ее гендиректорами — еще осенью 2015 г. уехали из России , рассказывали «Ведомостям» несколько кредиторов и знакомых Плешаковых. Об этом же сообщал Forbes со ссылкой на источники. В 2017 г. Плешаков сообщал американскому суду, что живет в Азербайджане и государствах Евросоюза

«Трансаэро» осталась должна кредиторам около 250 млрд руб., из которых сможет вернуть в лучшем случае 1–2 копейки на рубль долга, рассказывал представитель авиакомпании. Около 90 млрд руб. из этой суммы — долг перед более, чем 20 банками, в том числе ВТБ — 9 млрд По кредиту ВТБ «Трансаэро» в 2014 г. получила госгарантии. Плешаковы не поручались по кредитам «Трансаэро», рассказывали три банкира.

Плешаков должен ВТБ 563 300 руб. и $300 — эту сумму взыскал с него Никулинский суд Москвы, в феврале решение вступило в законную силу. В январе 2015 г. Плешаков заключил с ВТБ договор на оказание услуг депозитария, но услуги по учету ценных бумаг не оплачивал, говорится в решении суда.

Пресс-служба ВТБ не ответила на запрос «Ведомостей».