Ещё
Челябинский застройщик выплатил более 53 миллионов рублей долга по зарплате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинский застройщик выплатил более 53 миллионов рублей долга по зарплате 

74.ru 33 минуты назад
Фото: 74.ru
Сотрудникам челябинской строительной компании ООО «Инженерные сети» выплатили зарплату, которую работодатель задолжал им за пять месяцев. Добиться этого удалось после прокурорской проверки, сообщает старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
В ходе проверки выяснилось, что компания не выплачивала сотрудникам зарплату с августа по декабрь 2017 года. Общий долг перед 105 работниками составил свыше 35,5 миллионов рублей.
— Руководителю компании внесли представление и возбудили административные дела, — уточнила Наталья Мамаева. — В интересах работников завода в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате труда, которые рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении директора компании «Инженерные сети» возбуждено уголовное дело. Ему назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. Сейчас долги по зарплате компания полностью погасила.
В феврале этого года долги перед рабочими погасила другая строительная компания — «Речелстрой». После вмешательства прокуратуры застройщик выплатил сотрудникам 1,5 миллиона рублей.
Всего долги предприятий по зарплате в Челябинской области с начала года увеличились на 11 миллионов рублей. По суммарной задолженности регион занимает второе место в Уральском федеральном округе после Свердловской области. Об этом ранее заявил заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв.
74.ru: последние новости
В Москве скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина «Нас и не думают расселять»: в челябинской трёхэтажке обвалилась стена Суд отправил бывшего мэра Миасса в СИЗО на два месяца
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»485
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост935
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел18
Скрипаль наш: новые подробности отравления52
Лепса развернули на израильской границе40
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург высказался о действиях «Волков» на Крымском мосту
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение