Челябинский застройщик выплатил более 53 миллионов рублей долга по зарплате 

Сотрудникам челябинской строительной компании ООО «Инженерные сети» выплатили зарплату, которую работодатель задолжал им за пять месяцев. Добиться этого удалось после прокурорской проверки, сообщает старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
В ходе проверки выяснилось, что компания не выплачивала сотрудникам зарплату с августа по декабрь 2017 года. Общий долг перед 105 работниками составил свыше 35,5 миллионов рублей.
— Руководителю компании внесли представление и возбудили административные дела, — уточнила Наталья Мамаева. — В интересах работников завода в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате труда, которые рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении директора компании «Инженерные сети» возбуждено уголовное дело. Ему назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. Сейчас долги по зарплате компания полностью погасила.
В феврале этого года долги перед рабочими погасила другая строительная компания — «Речелстрой». После вмешательства прокуратуры застройщик выплатил сотрудникам 1,5 миллиона рублей.
Всего долги предприятий по зарплате в Челябинской области с начала года увеличились на 11 миллионов рублей. По суммарной задолженности регион занимает второе место в Уральском федеральном округе после Свердловской области. Об этом ранее заявил заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв.