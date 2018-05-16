ВКонтакте отказалась сотрудничать с НБКИ

Социальная сеть "ВКонтакте" отказалась сотрудничать с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает пресс-служба соцсети со ссылкой на управляющего директора Андрея Рогозова

Как отметил Рогозов, в начале апреля в СМИ появилась информация, что "ВКонтакте" может разрешить НБКИ использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заемщиков.

"Мы действительно рассматривали возможность сотрудничества с НБКИ, однако так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам "ВКонтакте" касательно защиты пользовательских данных. В результате мы отказались от начала такого сотрудничества и не планируем упрощать доступ к открытым данным пользователей", — передает пресс-служба слова Рогозова.

Также он добавил, что социальная сеть продолжает бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически. По словам Рогозова, "ВКонтакте" поддерживает принцип открытости, и с 2010 года страницы соцсети стали доступны для внешних поисковых систем, при этом пользователи могут ограничить доступ к данным для индексации внешними сервисами и поисковыми системами.

"К сожалению, у такой открытости существует и обратная сторона, когда публично доступные данные пользователей задействуют в коммерческих целях сторонние организации. В прошлом году мы в судебном порядке запретили одной из таких компаний заниматься сбором открытых данных и их последующей продажей банкам", — подчеркнул он.