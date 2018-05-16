Расчеты в евро за иранскую нефть не окажут влияния на нефтяной и валютный рынки

Возможный переход Евросоюза при оплате поставок нефти из Ирана с доллара на евро не окажет сильного влияния на нефтяные котировки, которые привязаны к американской валюте. Этот переход слабо отразится и на валютном рынке, считают опрошенные агентством «Прайм» аналитики. При этом эксперты отмечают, что в мире сохраняется тенденция сокращения доли доллара в международной торговле.

Германия и Сегодня стало известно, что ЕС намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана. Новость связана с прошедшими в Брюсселе переговорами глав МИД «евротройки» ( Франция Великобритания ) с министром иностранных дел Ирана. В ответ на выход США из соглашения по иранской ядерной программе стороны договорились о выработке практических решений для поддержания и углубления экономических связей. Как сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини , речь идет о продолжении торговли нефтью и газом, нефтепродуктами, а также об эффективных банковских транзакциях.

Между тем, новые санкции США против Тегерана могут создать трудности для европейских компаний при расчетах с Ираном. Сам Иран многие годы выступает за использование евро вместо доллара в международных расчетах при торговле нефтью. Еще в 2007 году Тегеран безуспешно пытался убедить партнеров по ОПЕК отказаться от доллара. Возможно, на этот раз Ирану удастся добиться своего.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕФТИ

Переход Евросоюза в расчетах с Ираном на евро не окажет существенного влияния на рынок нефти. Любая новость о том, что Иран сумеет сохранить объемы продажи нефти на нынешнем уровне может потенциально, но не на много, снизить цену нефти, считает старший аналитик ФК «Уралсиб» Алексей Кокин . По его словам, Ирану необходимо максимально сохранить свой экспорт.

Рынок ожидает, что часть иранской нефти уйдет навсегда — речь идет примерно о 300 тысячах баррелей в сутки. Если расчеты в евро будут быстро развернуты, то возможно этот объем останется на рынке, говорит аналитик. Если же нет, то крупные игроки, такие как Саудовская Аравия , способные нарастить добычу за месяц-другой.

С этим согласен эксперт агентства «Аналитика товарных рынков» Артем Рахманкулов. Он не видит причин того, что переход на евро сильно отразится на котировках нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. По его мнению, переход на евро выгоден сторонам и, кроме того, удобен для взаиморасчетов.

Цены на нефть котируются к доллару, а не к евро, поэтому номинирование цен в нефтяных контрактах в другой валюте все равно будет проводиться через доллар, считает аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова. В случае перехода на расчеты в евро при экспорте нефти ни Иран, ни Европа не получат заметной выгоды, считает аналитик. Плюс ко всему Ирану придется взять на себя риски изменения европейской валютной системы.

ВЛИЯНИЕ НА ДОЛЛАР И ЕВРО

Курс евро слабо изменится в случае отказа ЕС от оплаты долларами поставок иранской нефти, полагают аналитики. Эффект для курса основной валютной пары (доллар-евро) окажется незначительным, считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов.

Масштаб поставок иранской нефти на мировой рынок невелик — около 1,5% мирового экспорта, и если даже все платежи по нему перейдут на евро, то эффект для курса евро к доллару окажется небольшим, считает он. «Даже если будет небольшое увеличение спроса на евро на forex в результате таких действий, он будет нивелирован действиями ЕЦБ , поскольку дорогой евро не выгоден Евросоюзу — это снижает конкурентоспособность его экспортеров. Марио Драги (главе ЕЦБ) достаточно будет изменить риторику своих заявлений, и курс вернется к существующей тенденции», — добавил эксперт.

Переход на евро может оказать давление на курс доллара относительно других валют и, скорее всего, приведет к незначительному укреплению курса евро, считает Рахманкулов. Переход в расчеты на евро скорее скажется на курсе доллара, поскольку его будут использовать меньше в расчетах за нефть.

Последствия для доллара могут стать ощутимыми только в том случае, если примеру Ирана последуют и другие значимые нефтеэкспортеры, говорит Колбикова. В таком случае снижение спроса на американскую валюту может повлиять и на интерес к гособлигациям США. Пока же экспорт иранской нефти в Европу составил всего 0,7 тысячи баррелей в сутки по итогам четырех месяцев 2018 года, или меньше процента от мировой добычи. Этот факт нивелирует потенциальные эффекты как для финансового, так и для мирового нефтяного рынка.

По мнению Колбиковой, намерение со стороны Евросоюза перейти на евро в расчетах за нефть с Ираном можно трактовать как попытку снижения рисков от потенциальных санкций со стороны США. В частности, это может послужить инструментом страховки в случае, если будет принято решение о заморозке долларовых счетов Ирана.

РАСЧЕТЫ В ДОЛЛАРАХ ПАДАЮТ

Эксперты отмечают, что в мире существует тенденция к сокращению доли доллара в общем объеме международных расчетов. В конце марта Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже. Учитывая то, что последние три года потребление нефти в стране растет в среднем на 5% в год, доля доллара в мировых расчетах продолжит сокращаться.

В мире уже наметилась тенденция постепенного снижения доли международных и внутренних операций, проводимых в долларах, говорит Колбикова. В 2014-2017 годах она особенно усилилась, в результате чего доля долларовых платежей сократилась с 46,6% до 39,9%.

По ее мнению, более эффективная отвязка от доллара может произойти при переходе на качественно новые инструменты торговли, номинированные в третьей валюте. К примеру, после запуска в феврале 2018 года поставочного нефтяного фьючерса на бирже в Шанхае , возможен переход Ирана на взаиморасчеты с Китаем в валютах риал/юань.