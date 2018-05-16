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Цены на бензин в столице превысили 40 рублей
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Цены на бензин в столице превысили 40 рублей 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Бензин снова подорожал в столице, теперь стоимость одного литра превысила отметку в 40 рублей. За литр 92-го придется отдать 40,65 рубля, а 95-й увеличился в цене до 43,86 рубля.
Почему топливо становится все дороже, рассказал обозреватель телеканала Москва 24 Денис Елаховский. По его словам, прежде всего на ценах сказался рост налогов — выросли акцизы, их стоимость еще раз поднимут с 1 июля. «Второй фактор — это высокая стоимость нефти, а значит высокая стоимость бензина в тех странах, куда мы можем продавать, то есть например в Финляндию, в Прибалтику, поэтому НПЗ выгоднее туда перегонять бензин», — заявил Елаховский.
Кроме того, весной и летом на бензин растет спрос. Больше требуется и дизельного топлива, поэтому производители и продавцы не боятся поднимать цены, отметил обозреватель. «Но и не надо забывать, что для большинства АЗС продажа самого топлива уже в последние месяцы штука не рентабельная. Для них закупка в оптовом звене бензина обходится дороже, чем они в итоге нам по ценам например зимним продавали его в рознице», — подытожил Елаховский.
По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал почти на два процента. Увеличение цен наблюдается во всех регионах, кроме Дальнего Востока.
Ранее о возможном повышении цен на топливо предупредила ФАС. По данным специалистов ведомства, рост цен может превысить среднюю инфляцию, если нефть на рынке продолжит дорожать.
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