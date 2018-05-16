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ЦБ: санируемые банки получили прибыль с начала года
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ЦБ: санируемые банки получили прибыль с начала года 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Зампред Банка России Ольга Полякова заявила, что санируемые банки в период с января по апрель текущего года в общей сложности получили около 3 млрд руб. прибыли. Об этом сообщает RNS.
"Банки, которые находятся сейчас на санации тоже сработали с прибылью, и в общей сложности получили где-то около 3 млрд руб. прибыли", — сказала Полякова.
Она также добавила, что регулятор ожидает роста прибыли банковского сектора по итогам 2018 года.
"Пока не считали по году прогноз, но будет больше. Мы полагаем, что будет больше, чем в прошлом году", — отметила Полякова.
Ранее сообщалось, что прибыль банковского сектора России в период с января по апрель текущего года составила 537 млрд руб.
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