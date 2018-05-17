Доходность пенсионных накоплений ВТБ Пенсионный фонд достигла 9,31% годовых

По итогам первого квартала 2018 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 9,31% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения — 9,58%.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Надежность и доходность — это два основных фактора, которые оказывают влияние на выбор гражданами негосударственного пенсионного фонда. Наша инвестиционная стратегия позволяет клиентам получать высокий уровень доходности, который является одним из лучших показателей на рынке».

На 1 апреля 2018 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 182,4 млрд рублей пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования и 3,3 млрд рублей пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению.