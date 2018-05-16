Доходы баскетбольного ЦСКА в сезоне 2017/18 выросли на 1,4% до 2,68 млрд рублей

Выручка баскетбольного клуба ЦСКА в сезоне 2017/18 составили 2,68 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 1,4%, следует из отчета Единой лиги ВТБ о бюджете российских баскетбольных клубов. ЦСКА является наиболее прибыльным клубом лиги.

Продажа билетов принесла клубам 72 млн руб., призовые — 134,6 млн, доходы в дни матчей — 20 млн Доходы ЦСКА по спонсорским соглашениям составили 1,5 млрд руб. По итогам сезона профицит бюджета «армейцев» составил 12,5 млн руб.

Второй по доходам российский клуб чемпионата — подмосковные «Химки» с выручкой в 1,676 млрд руб.

Краснодарский «Локомотив» — третий по объему доходов российский клуб лиги, заработал 1,13 млрд руб., при этом «железнодорожники» стали единственным клубом с отрицательным сальдо на конец сезона, оно составило 55,44 млн руб. Лига отмечает, что дефицит покрылся за счет остатков средств на начало сезона.