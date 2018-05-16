Вологодчина сэкономит на рефинансировании кредитов более 182 млн рублей

"В мае департаментом финансов региона были объявлены электронные аукционы по привлечению в областной бюджет банковских заимствований в объеме 4,1 миллиарда рублей с годовой процентной ставкой 8%. Главная цель — экономия расходов на обслуживание государственного долга для рефинансирования действующих аналогичных обязательств по ставке 8,75% годовых", — рассказала Артамонова.

По ее словам, в этом году департамент финансов области продолжает привлекать коммерческие заимствования с более низкой процентной ставкой, которые направляются на погашение «более дорогих» действующих обязательств перед кредитными организациями. Так, в феврале проведена процедура рефинансирования, итогом которой стало досрочное погашение банковских кредитов на общую сумму 3,6 миллиарда рублей, с процентной ставкой 9,53% годовых. Для этих целей привлечены банковские кредиты с годовой процентной ставкой 8,75% годовых. Экономия расходов на обслуживание государственного долга составила 63 миллионов рублей, в том числе в 2018 году — уже более 25 миллионов.

"В результате этих аукционов мы рассчитываем, что в трехлетнем периоде 2018-2020 годов получим серьезную экономию бюджетных средств — более 182 миллионов рублей. А в текущем году экономия составит практически 40 миллионов рублей. Все аукционы направлены на то, чтобы сэкономить расходы областного бюджета. При этом объем государственного долга не меняется. И по коммерческим кредитам сумма заимствований не увеличится. Она на конец текущего года так же, как и в его начале, составит 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Наши заимствования направлены на сокращение расходов областного бюджета", — пояснила Валентина Артамонова.