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Норвегия выступила против сделки Газпрома и OMV
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Норвегия выступила против сделки Газпрома и OMV 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти Норвегии открыто выступили против обмена активами между российским концерном Газпром и австрийской компанией OMV, в результате которого Газпром может получить часть акций компании Norge, добывающей газ в Норвегии.
«Мы сообщили OMV, что не рады этой сделке, так как мы стремимся к диверсификации поставок газа в Европу», — цитирует Deutsche Welle министра нефти и энергетики Норвегии Терье Севикнеса.
По его словам, европейцам важно иметь стабильного поставщика газа. Если Газпром начнет работу у берегов Норвегии, то это может вызвать вопросы «у некоторых людей», отметил министр.
Переговоры об обмене принадлежащей Газпрому доли в 24,98% в проекте разработки участков российского Уренгойского месторождения в Западной Сибири на 38,5% компании Norge идут уже несколько лет. Соответствующее соглашение глава правления Газпрома Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле подписали еще в апреле 2016 года.
Ранее в мае австрийские СМИ сообщили, что Вашингтон оказывает давление на европейские страны, чтобы воспрепятствовать газовым соглашениям с Россией и продвинуть собственные проекты. В качестве приводилась сделка между австрийской OMV и Газпромом. Сообщалось, что после объявления о сделке по обмену активами США оказали давление лично на министра энергетики Норвегии Торда Андре Лина.
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