Норвегия выступила против сделки Газпрома и OMV

Власти Норвегии открыто выступили против обмена активами между российским концерном Газпром и австрийской компанией OMV, в результате которого Газпром может получить часть акций компании Norge, добывающей газ в Норвегии.

«Мы сообщили OMV, что не рады этой сделке, так как мы стремимся к диверсификации поставок газа в Европу», — цитирует Deutsche Welle министра нефти и энергетики Норвегии Терье Севикнеса.

По его словам, европейцам важно иметь стабильного поставщика газа. Если Газпром начнет работу у берегов Норвегии, то это может вызвать вопросы «у некоторых людей», отметил министр.

Переговоры об обмене принадлежащей Газпрому доли в 24,98% в проекте разработки участков российского Уренгойского месторождения в Западной Сибири на 38,5% компании Norge идут уже несколько лет. Соответствующее соглашение глава правления Газпрома Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле подписали еще в апреле 2016 года.