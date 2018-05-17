«Тинькофф Мобайл» снизил тарифы

«Тинькофф Мобайл» объявляет об изменении стоимости пакетов Интернета, голосовой связи и безлимитных сервисов для новых и действующих клиентов.

Основные изменения в пакете минут:

600 минут будут стоить не 299, а 199 рублей;

1,2 тыс. минут будут стоить не 499, а 299 рублей.

Продуктовый виджет

Основные изменения в пакете Интернета:

вместо 7 ГБ интернет-трафика теперь можно приобрести 8 ГБ, а цена пакета упала с 249 до 229 рублей;

16 ГБ можно приобрести не за 449, а за 359 рублей.

При подключении пакета с 16 ГБ интернет-трафика стоимость каждого безлимитного сервиса («Музыка», «Видео», «Мессенджеры» и «Социальные сети») составит всего 1 рубль (вместо 59 и 159 рублей).