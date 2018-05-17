«Тинькофф Мобайл» снизил тарифы 

«Тинькофф Мобайл» объявляет об изменении стоимости пакетов Интернета, голосовой связи и безлимитных сервисов для новых и действующих клиентов.
Основные изменения в пакете минут:
600 минут будут стоить не 299, а 199 рублей;
1,2 тыс. минут будут стоить не 499, а 299 рублей.
Продуктовый виджет
Основные изменения в пакете Интернета:
вместо 7 ГБ интернет-трафика теперь можно приобрести 8 ГБ, а цена пакета упала с 249 до 229 рублей;
16 ГБ можно приобрести не за 449, а за 359 рублей.
При подключении пакета с 16 ГБ интернет-трафика стоимость каждого безлимитного сервиса («Музыка», «Видео», «Мессенджеры» и «Социальные сети») составит всего 1 рубль (вместо 59 и 159 рублей).
«Мы даем возможность абонентам «Тинькофф Мобайл» забыть об ограничениях и перестать беспокоиться о том, хватит ли им гигабайтов на месяц, за весьма скромную ежемесячную плату. У нас уже есть полный безлимит за 999 рублей в месяц для тех, кто расходует по-настоящему много Интернета на разные цели. А теперь, подключив пакет 16 ГБ и четыре безлимитных сервиса всего за 363 рубля в месяц, большинство наших клиентов с учетом их обычной модели потребления смогут получить доступ в Сеть фактически без ограничений», — комментирует генеральный директор компании «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков.