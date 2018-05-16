Оператор Tinkoff Mobile представил самый выгодный тариф на интернет в России

Оператор Tinkoff Mobile представил самый выгодный тариф на интернет в РоссииМобильный оператор Тинькофф Мобайл анонсировал грандиозное изменение цен на пакеты интернета, голосовой связи и безлимитные сервисы. Актуальны они как для действующих, так и для новых клиентов.

Пакеты минут:

600 минут за 199 рублей (ранее за 299 рублей)

1 200 минут за 299 рублей (ранее за 499 рублей)

Пакеты интернета:

8 ГБ за 229 рублей (ранее 7 ГБ за 249 рублей)

16 ГБ за 359 рублей (ранее 15 ГБ за 449 рублей)

Из дополнительных услуг Тинькофф Мобайл предусмотрено подключение безлимитного трафика на «Музыку», «Видео», «Мессенджеры» и «Социальные сети» за 1 рубль (прежняя цена 59 / 159 рублей).

По сути, Тинькофф Мобайл предложил почти безлимитный интернет за 363 рубля (подразумевается 16 ГБ с безлимитным доступом к популярным сервисам). Как живется с таким безлимитом уже рассказывал наш шеф-редактор Никита Горяинов. Подобного предложения от конкурентов на российском рынке телекоммуникационных услуг пока нет.