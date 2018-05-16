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Банк «Акцепт» понизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Акцепт» понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Новосибирский банк «Акцепт» уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.
Доходность вклада «Акцепт — Статус» (от 5 млн рублей на один год) понижена до 6,25%, а «Удобного» (от 5 тыс. или 300 тыс. рублей на год) — до 5,75% и 6% соответственно. Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«Союз валют» (от 10 тыс. рублей на полгода и один год) доступен под 6,5% и 6,75% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
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«Максимум» (от 5 тыс. рублей на полгода, год, полтора или два года) можно разместить теперь под 5,25—6,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Устойчивый процент» (от 5 тыс. рублей) с ежемесячной капитализацией дохода открывается под 5—6,25% годовых, а с ежеквартальной капитализацией — под 5,25—6,5%. Сроки размещения составляют полгода, год, полтора, два года.
«Пенсионный» с ежемесячной капитализацией процентов привлекается под 5,5—6,5% годовых, а с ежеквартальной капитализацией — под 5,75—6,75%. Минимальная сумма — 200 рублей, сроки — полгода, год, полтора, два года.
«Акцепт — Премиум» (от 5 млн рублей на полгода, один год или полтора года) с выплатой процентов в конце срока доступен в зависимости от срока размещения под 6,25—7% годовых. Процентные ставки по депозиту с ежемесячной капитализацией равны 5,75—6,5% годовых.
Все вклады можно пополнять.
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