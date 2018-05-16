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В ЦБ оценили прибыль банковского сектора России
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В ЦБ оценили прибыль банковского сектора России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Прибыль банковского сектора России в период с января по апрель текущего года составила 537 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на презентацию зампреда Банка России Ольги Поляковой.
В свою очередь кредитование населения за указанный период выросло на 5,2%. Уточняется, что объем кредитования составил 12,8 трлн руб.
Объем вкладов населения вырос за четыре месяца на 1,7%, до 26,7 трлн руб.
Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ситуация в банковском секторе страны улучшается.
Она также выразила беспокойство в связи с политикой торгового протекционизма ряда стран.
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