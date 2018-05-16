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Орловцы стали брать больше кредитов
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Орловцы стали брать больше кредитов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области за январь-март 2018 года жителям региона было выдано кредитов в объеме около 10,6 млрд рублей, сообщает региональное Отделение ГУ Банка России по ЦФО.
Это на 3,4 млрд рублей или 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечает Отделение по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, на начало апреля текущего года накопленный ссудный портфель физических лиц составил 51,2 млрд рублей.
«Если вы решили взять кредит — надо тщательно просчитывать все расходы, которые вы будете нести по кредиту и понимать, что эти расходы являются для вас посильными. Заемщик должен трезво оценивать и перспективы собственных доходов, чтобы вовремя и в полном объеме обеспечивать платежи по кредитам. И конечно, необходимо внимательно читать предлагаемый кредитный договор, » — советует заместитель управляющего Отделением по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александр Устенко.
Напомним, по информации на 1 апреля 2018 года на территории Орловской области действовало 6 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, и 162 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).
Сообщение Орловцы стали брать больше кредитов появились сначала на РИА 57.
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